Monterosso: lo sconto in bolletta diventa automatico, ecco chi ne ha diritto

di Guido Ghersi

Nel Comune di Monterosso nelle Cinque Terre, in base al nuovo decreto fiscale, lo sconto sulla bolletta di luce, acqua e gas sarà erogato in maniera automatica: a partire dall’1.1.2021 non sarà più necessario presentare domanda o istanza di rinnovo. Ne hanno diritto le famiglie con Isee non superiore a 8.265 euro; quelle con più di 3 figli a carico e Isee non superiore a 20 mila euro; i titolari di reddito di cittadinanza(Rdc) o pensione di cittadinanza(Pdc).Lo sconto in bolletta sarà in funzione della tipologia di utenza considerata e del numero dei componenti il nucleo familiare.