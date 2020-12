Manarola: salta l’inaugurazione del presepe, l’accensione sarà in streaming

di Guido Ghersi

A Manarola, frazione del Comune di Riomaggiore, come è noto, da oltre mezzo secolo viene approntato un presepe luminoso. Ideato dal comm. Mario Andreoli e dall’omonima associazione, fino allo scorso anno è stato sempre visitato da migliaia e migliaia di fedeli, turisti e curiosi provenienti da tutta la Liguria e dalle regioni confinanti.

Purtroppo, a causa della pandemia in atto, quest’anno non sarà possibile recarsi a Manarola: martedì 8 dicembre, giorno dell’ accensione, il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica ha decretato che la frazione verrà blindata e l’accesso ai punti panoramici controllati dalla Polizia.

Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore: “Il messaggio è chiaro ed è quello di non recarsi a Manarola l’8 dicembre, in quanto non vi si terrà alcuna inaugurazione. L’accensione potrà essere seguita sul web in streaming. Nonostante la situazione, abbiamo infatti voluto che questa tradizione non si fermasse per dare un messaggio di speranza”.