Lettere/ “Autostrade e neve, muti anche i telefoni”

Da Barbara Piana riceviamo e pubblichiamo



Encomiabile, come sempre, l’operato della protezione civile.

Esecrabile e incompetente (per non dire peggio), come sempre, quello di Autostrade e della autorità preposte alla vigilanza sul traffico.

Alle ore 13 quando l’emergenza era già in atto da ore non vi era nessun avviso né tantomeno personale a presidio dell’ingresso del casello di Genova Est; dopo neanche un centinaio di metri dal casello il traffico era già paralizzato impedendo l’immissione sia nella direzione di ponente che di levante.

Ho provato per ore a contattare invano i numeri verdi di autostrade e polizia stradale; l’unico che ha risposto è stato il 1518, il cui operatore ha mostrato sorpresa e stupore per la situazione da me descritta……