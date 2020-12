Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Lungo e complicato intervento per i vigili del fuoco di Chiavari oggi pomeriggio. Un camionista, sbagliando strada, ha condotto l’autoarticolato di cui era alla guida, per una stretta strada a Leivi, rimanendo incastrato in un tornante. I vigili del fuoco hanno provveduto a far girare il rimorchio manualmente utilizzando degli argani meccanici. L’intervento è durato circa quattro ore.