Lavagna: Arciragazzi non si arrende e prepara il calendario dell’avvento

Da Arciragazzi Tigullio riceviamo e pubblichiamo



Purtroppo la situazione sanitaria non permette alla nostra associazione Arciragazzi Tigullio, come a molte altre, di portare avanti le proprie attività sul territorio. Questo ci fa sentire poco presenti, ma sempre pronti ad organizzare piccoli eventi a distanza on line, come letture, laboratori, ricette. L’estate è passata senza il nostro centro estivo, le nostre gite nel Tigullio e nei parchi acquatici. Per evitare assembramenti la festa di Halloween, tanto attesa dai bambini di Lavagna con il suo dolcetto o scherzetto, non si è potuta svolgere. La festa dei Diritti del Bambini del 20 novembre con la Banda che si concludeva con la accensione delle luminarie della città di Lavagna non si è potuta svolgere. La festa della Befana vien dal Mar non si potrà svolgere. Ma Arciragazzi Tigullio non si arrende.

Quest’anno stiamo creando giorno per giorno il “calendario avvento arciragazzi”. E’ già iniziato, ma potrete vedere i giorni precedenti e da domani potrete seguirlo su facebook arciragazzi e su instagram. Ma non è tutto anche voi potrete partecipare alla sua creazione inviando una fotografia, una poesia, una ricetta, un disegno od altro.

Buon 2021.