Lavagna: Arciragazzi e il covid, le iniziative annullate

Da Arci Ragazzi Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Purtroppo la situazione sanitaria non permette alla nostra associazione Arciragazzi Tigullio, come a molte altre, a portare avanti le proprie attività sul territorio. Questo ci fa sentire poco presenti, ma non per questo sempre pronti ad organizzare piccoli eventi a distanza on line, come letture, laboratori, ricette.

L’estate è passata senza il nostro centro estivo e le nostre gite nel Tigullio e nei parchi acquatici. Per evitare assembramenti la festa di Halloween,, tanto attesa dai bambini di Lavagna con il suo dolcetto o scherzetto, non si è potuta svolgere. La festa dei Diritti del Bambini del 20 novembre con la Banda che si concludeva con la accensione delle luminarie della città di Lavagna non si è potuta svolgere.