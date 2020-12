Gattorna: fasce e muri a secco, ecco il ‘presepe’ che si ispira alla Liguria

Dalla parrocchia di San Giacomo di Gattorna riceviamo e pubblichiamo

Quest’anno la parrocchia di San Giacomo di Gattorna ha voluto rappresentare un presepe tipicamente ligure, sul fondo si possono ammirare le montagne innevate, le foreste di pini, i paesini di montagna e il fiume che sorgendo dai monti arriva nel fondo valle.

In primo piano si scorgono le “fasce” liguri, muri a secco, filari d’uva e una fontana che rappresenta sempre fonte di vita.

In questo paesaggio troviamo Maria che intenta a lavare i panni alla fontana riceve l’annuncio della nascita di Gesù dall’arcangelo Gabriele. Sempre in primo piano dal 24 dicembre in poi l’attenzione verrà spostata sulla grotta all’interno della quale si potrà scorgere la natività.

Come da tradizione il 6 gennaio dalla strada che scende dalla montagna arriveranno i Re Magi con i doni al bambin Gesù.

La novità di quest’anno è che a seconda del momento in cui si visiterà il presepe si avrà la luce puntata su una scena rispetto che all’altra, dando un effetto dinamico alla rappresentazione.

Il presepe è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19 dall’ 8 dicembre fino al 31 gennaio. Per motivi legati all’emergenza covid è consentito l’accesso a non più di 3 persone alla volta, all’ingresso si potrà trovare l’igienizzante per le mani.