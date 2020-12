Chiavari: Teatro Cantero chiuso da 3 anni; riapriamolo”

Da “Gli amici del Teatro Cantero” riceviamo e pubblichiamo

Un anno orsono pubblicavamo un ironico manifesto: un’immagine dove Babbo Natale riapriva il prestigioso teatro chiavarese; quel augurale omaggio voleva rappresentare un desiderio che si avverava. Purtroppo nessuno pensava alla violenta pandemia del Covid-19, ai tanti colpiti, ai

drammatici decessi, ai necessari provvedimenti per contenerne l’espansione. I decreti emessi hanno chiuso cinema e teatri, gli spettacoli richiedono contato del pubblico e in questa situazione era troppo pericoloso non intervenire.

In ogni caso non abbiamo assolutamente ammainato i nostri impegni, primo fra tutti rappresentare un’idea diffusa e radicata in città: il Cantero deve riaprire. Con questo nostro documento ribadiamo l’assoluta necessità d’operare per poter riaprire il teatro, diverse sono le proposte e, appena sarà possibile, chiederemo con forza che si riaprano le trattative. Siamo sempre convinti che la soluzione sia nel creare una specifica Fondazione, dove proprietà, istituzioni, primo fra tutti il Comune di Chiavari, realizzino un progetto per ridare una moderna e culturalmente aggiornata gestione della struttura. Il nostro impegno nasce dall’amore per Chiavari, dal non poter dimenticare come il Cantero ne sia radicato nella propria storia.

Quando la famiglia Cantero presentava il progetto, dicembre 1925, quando la Commissione Edilizia nel gennaio del ’26 confermava il permesso “per l’edificazione del Politeama da erigersi in Piazza XX Settembre”, dove la toponomastica del passato ci indica il cammino della storia. Il progettista Ido Gozzano seppe coniugare la bellezza del nuovo teatro con le capacità dei migliori artigiani e artisti chiavaresi: le decorazioni di Luigi Sfrondini, gli arredi del Brizzolara, i basso rilievi di Roberto Ersanilli, poi cristalli, specchi, velluti. Il cammino del nostro teatro si avvia con la Tosca di Puccini, il manifesto, con il patrocinio del municipio, richiama i melomani per la sera di sabato 15 maggio del 1938. Poi la rovinosa guerra, la ripresa col tempo di pace, lo sviluppo e le nuove economie, progetti che non seppero valorizzare il patrimonio culturale di Chiavari. Si demolisce il Teatro Verdi nel 1963, poi è la volta nel 1996 dell’Astor, poi il Nuovo di piazza della Torre, ancora l’abbandono e il riuso del cinema-teatro voluto dal movimento cattolico chiavarese, già Teatro Casa del Popolo che diventerà Pro Famiglia, Manzoni, Supercinema e, più recentemente, Odeon.

Ecco da dove nasce il nostro impegno per rivedere prestissimo il Cantero riaperto, dove il significato della ritrovata attività sia capace di confermare una risorsa per tutto il Tigullio, dove la cultura si confermi indispensabile per costruire un nuovo futuro.

Gli amici del Cantero nel terzo anno di chiusura del Teatro.

Andrea Sanguineti – Giorgio Getto Viarengo