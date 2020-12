Chiavari: gli auguri del sindaco a Rina, 106 anni

da Facebook Marco Di Capua

Tanti cari auguri a Rina Lagomarsino, cittadina chiavarese, ospite della Casa di Riposo “Casa Serena” di Carasco che oggi compie 106 anni!!!!

Nata a New York il 4 dicembre 1914, ha vissuto due guerre mondiali e ora anche la pandemia del Covid.

Purtroppo per i protocolli di sicurezza non sono potuto andare di persona a farle gli auguri, glieli faccio pubblicamente qui.

Ha spento la candelina in videochiamata, come si vede nella seconda foto sorridente alla vista dei suoi adorati nipoti.

Ancora tanti, tanti auguri!!