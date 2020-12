A Camogli, in via Piero Schiaffino, questa mattina l’asfalto ha ceduto in un punto obbligando alla deviazione del percorso bus di linea, ma non alle auto. Alle 15.30 la circolazione è tornata normale. Dopo che il tratto è stato messo in sicurezza, via libera anche ai bus di linea. Lunedì saranno effettuati i lavori di ripristino della carreggiata.