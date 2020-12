Camogli: “La fioca luce, un fantasma che invita a riaprire il Teatro”

Da Mario Bellagamba, ex sindaco e poi consigliere comunale a Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una segnalazione relativa a una luce che rimane accesa, da tempo, all’interno del Teatro Sociale. Certamente la situazione dei bilanci del teatro è difficile ma proprio perché mi auguro, e penso non solo io, che l’amministrazione comunale stia lavorando per risolvere al più presto questa problematica voglio vedere quella fioca luce come la voce del “fantasma” del Teatro Sociale che ricorda a tutti i camogliesi di esistere e di resistere in attesa di ritornare ad essere luminosa e scintillante in occasione di prossimi spettacoli.