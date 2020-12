Camogli: “La destinazione d’uso dell’ex ospedale”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto da anni di distanza di mie precedenti interpellanze nei confronti dell’abbandono degli edifici che ospitavano l’ex ospedale SS. Prospero e Caterina nonché dell’edificio di proprietà dell’Inps adiacente alla Casa di riposo “G. Bettolo”

Considerato che in particolare gli edifici dell’ex ospedale hanno compito 35 anni di abbandono e tutto ciò costituisce un primato negativo per la nostra città, caso unico in tutto il territorio della Città metropolitana e forse dell’intera regione

Interpella

per conoscere se si ritiene opportuno sollecitare le sedi competenti di appartenenza delle proprietà per avere una certezza della destinazione di detti edifici.