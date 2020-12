Nella carreggiata di via Piero Schiaffino, strada a senso unico, l’asfalto ha ceduto e si è creato un “fornello”. Sul posto polizia urbana, tecnici del Comune e maestranze. La zona è stata transennata. Ciò consente il passaggio delle auto, ma non dei bus e dei mezzi più pesanti, deviati in corso Mazzini finché la situazione non tornerà alla normalità. Intanto i tecnici stanno appurando le cause del cedimento.

(foto Consuelo Pallavicini)