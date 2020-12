La scorsa nottata, a Borzonasca, abitanti di un palazzo sito in quel centro cittadino, a seguito di schiamazzi in tarda ora da parte di una coppia di inquilini, richiedevano la presenza di una pattuglia dell’Arma. I Carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto, dopo aver tranquillizzato la coppia, li identificava e poi li deferiva in stato di libertà per “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.