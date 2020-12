Balneari: “E’ ora di finirla, non siamo il Paese dei discount”

Da Italia Balneare, a firma del presidente Vittoria Ratto, riceviamo e pubblichiamo

Siamo nuovamente alla gogna nell”ennesima barzelletta europea per la riapertura dell’infrazione per la Direttiva Bolkestein contro l’Italia. Stupisce il tempismo che non è casuale e mai lo sarà in questa assurda vicenda Sono anni che ci si prende gioco degli operatori del settore, continuando a farlo vivere come sulle montagne russe. Anni che si chiedono certezze, anni che si subisce l’umore del Tribunale di turno e non si mette mano ad una vera riforma. Chiediamo da tempo di avviare un confronto con Bruxelles, dove già anni fa ci fu detto che il problema era italiano poiché nessuno si era mai presentato ai loro tavoli. Portogallo, Croazia, Spagna hanno dimostrato che volere è potere, le risorse non sono limitate…. Anzi. Per cui ci domandiamo quali appetiti in realtà si nascondano dietro queste manovrine ben orchestrate e bivalenti. Probabilmente si auspica di farci diventare la nuova Grecia ….. Il Paese dei discount. Non permetteremo che cinesi, tedeschi ed altri trattino le nostre realtà come un grande supermercato. Confidiamo nella buona politica che da sempre ci sostiene e ringraziamo, per porre fine ad un contenzioso che dura da quasi quindici anni. È l’ora di finirla e di portare rispetto per 35,000 piccole medie imprese con le loro famiglie ed i loro dipendenti