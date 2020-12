La provincviale 333 è bloccata nel tratto compreso tra Recco e Uscio, nel Comune di Avegno, per la caduta di un grosso albero che ostruisce la carfreggaita. Sul posto i vigili del fuoco che stanno provvredendio a sezionare la pianta per liberare la srtada e riaprire il traffico. E’ stato autorizzato il transito, in sicurezza, di uno scuolabus.