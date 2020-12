La neve era ampiamente prevista, in passato esisteva anche un piano antineve. Ma l’autostrada in Valpolcevera e nel ponente genovese è bloccata. E’ bastata un po’ di neve e con la chiusura della rete e le code, utenti bloccati. La Protezione civile ha fatto ciò che ha potuto. E’ difficile tuttavia capire che Autostrade non sia in grado di combattere fenomeni ampiamente previsti e fronteggiati senza fatica nelle altre nazioni europee.