Autostrade: “Blocco neve, a pagare sono i cittadini”

“Una nevicata annunciata, con allerta meteo diramata in tempo utile, ed un altrettanto annunciato caos che ha bloccato l’autostrada intorno a Genova, creando disagi a tutta la viabilità con code chilometriche e mezzi fermi per ore. La Liguria è oggi nuovamente sotto i riflettori e, la causa dei disagi, continua ad essere responsabilità di Autostrade per l’Italia e Governo. Sarà oggetto infatti di un’interrogazione urgente al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, De Micheli, quanto continua ad accadere nella nostra vessata Liguria che non si è ancora ripresa dalla caduta del Ponte Morandi.

A pagare non possono essere sempre i cittadini liguri e gli ospiti, a causa della superficialità e delle inadempienze di due soggetti, quali Aspi e Governo, che si distinguono solo per l’inefficienza assoluta. Il Ministro ci dia subito risposte concrete e concluda finalmente la tragica pantomima del contenzioso con ASPI, per far sì che episodi come quello odierno non si ripentano in continuazione”.

Così i deputati liguri di Forza Italia, Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli.