Zoagli: le risposte alle interpellanze di Solari

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale “Zoagli nel cuore” riceviamo e pubblichiamo

Le interpellanze presentate nel Consiglio comunale tenutosi lunedì 30 novembre hanno avuto dalla maggioranza le seguenti risposte:

sull’acquisizione e messa in sicurezza di via Pietrafaccia, sulla manutenzione e messa in sicurezza sia di via San Pietro e di Parazziuolo alto, il Comune interverrà appena avrà la disponibilità finanziaria, praticamente parola d’ordine non ci sono soldi. Mentre per via Doge Vaccari sarà fatto un intervento di circa 5.000 euro in modo da renderla più percorribile, il ponte pedonale dopo le case popolari di via San Pietro invece non viene ritenuto pericolante. Per gli arretrati agli asili Merello-Rotondi sarà provveduto al più presto, per i trasporti Fs e Atp il Sindaco e la maggioranza confermano la delega al Consigliere Gian Giacomo Solari.