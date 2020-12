da Facebook Comune di Sori

Il Sindaco, l’area sociale e tutta l’Amministrazione, esprimono la propria gratitudine alla Soms di Sori per la donazione di € 5000,00 , importo che consentirà di integrare quanto erogato dal Governo per una nuova distribuzione di buoni spesa, permettendo di aiutare più famiglie in difficoltà. Un gesto di indubbia generosità e sensibilità che acquista ancor più importanza in questo momento così delicato e difficile per la nostra comunità. Grazie!