Santo Stefano d’Aveto: le novità di Natale

Dall’ufficio Informazioni e accoglienza turistica di Santo Stefano d’Aveto riceviamo e pubblichiamo

Il freddo dell’inverno ha già iniziato a farsi sentire in Val d’Aveto, quest’anno la pandemia ha rallentato i preparativi per le festività Natalizie, tuttavia a Santo Stefano d’Aveto qualcosa bolle in pentola.

Babbo Natale è stato trattenuto in Lapponia e quest’anno non sarà fisicamente presente per abbracciare, salutare ed incontrare i bambini nella sua residenza dell’entroterra ligure. Ci ha inviato un video messaggio che i bambini potranno ascoltare e vedere nella piazza del Castello, dove è stato allestito un ufficio postale in cui saranno raccolte le letterine.

Per ravvivare gli animi delle persone e illuminare il paese e le frazioni, in collaborazione con l’associazione dei commercianti A.s.p.e.t.a., è stato indetto un concorso natalizio, dal titolo “E’ Natale…tiriamoci su”. Potranno partecipare i commercianti e i cittadini che avranno il compito di addobbare e decorare i balconi, i giardini e le vetrine delle loro attività, le iscrizioni sono aperte fino a sabato 12 dicembre. Al fine di evitare assembramenti e per permettere a tutti di vedere e votare in sicurezza, saranno inserite le fotografie delle opere iscritte sulla pagina Facebook “La casa di Babbo Natale” e si potrà votare sia online che presso l’ufficio Iat. Il 6 gennaio alle 15.30, nella piazza del Castello, saranno premiate le composizioni meglio abbellite.

Il tradizionale concorso “Il minipresepe” organizzato dal Gruppo Sportivo e la Parrocchia di Allegrezze e dal Comune in questo particolare anno diventa social. Gli artisti potranno consegnare le loro creazioni entro giovedì 24 dicembre presso la Chiesa di Allegrezze, dove rimarranno esposti durante tutto il periodo natalizio. I visitatori potranno votare presso la Chiesa oppure sulle pagine Facebook e Instagram Concorso “Il minipresepe”. I tre minipresepi più votati dal pubblico saranno premiati e verrà assegnato, da un’apposita giuria, il “Premio creatività” all’opera più creativa e originale. La premiazione avverrà, nel rispetto delle normative per l’emergenza Covid-19, mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta.

Anche i mercatini natalizi “Arte e sapori” per l’occasione si trasferiscono su uno dei social network più utilizzati dai naviganti, potrete trovare e contattare direttamente gli espositori, gli artigiani, le aziende agricole, gli hobbisti e i commercianti che abitualmente esponevano nel Bocciodromo Arvigo, sulla pagina Facebook Mercatini “Arte e sapori” Santo Stefano d’Aveto.

Martedì 8 dicembre alle 17.00 ci sarà l’accensione dell’albero di Natale nella piazza del Castello. Nel rispetto delle normative per il covid-19, l’amministrazione comunale ha deciso di illuminare l’abete quale gesto di speranza e di piccolo ritorno alla normalità. Ai più piccini, che in questo anno hanno sofferto molto a causa delle restrizioni e della pandemia, verrà dato un piccolo dono.

Per iscrivervi ai concorsi e avere tutte le informazioni potrete rivolgervi all’Ufficio IAT di Santo Stefano d’Aveto (tel: 0185/88046) oppure sulle pagine Facebook dedicate.