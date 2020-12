‘Santa’ ha acceso l’albero di Natale e le luminarie

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Santa Margherita Ligure ha acceso il grande albero di Natale di piazza Vittorio Veneto e le luminarie della città con la rinnovata illuminazione della palazzata, organizzando anche un collegamento in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

“Quest’anno purtroppo non possiamo festeggiare come sempre, con le famiglie e i bambini – ha detto il sindaco Paolo Donadoni da piazza del Sole – Ma per non perdere questo momento abbiamo pensato ad una condivisione online. Auspico per tutti serene festività”. In collegamento anche le consigliere comunali Patrizia Marchesini, da piazza Vittorio Veneto, e Arianna Sturlese da San Siro.

Al termine della diretta è stato ricordato il concorso “Balconi di Natale 2020”. Fino al 6 gennaio si possono inviare le fotografie del proprio allestimento natalizio a comunicazione@comunesml.it oppure su WhatsApp al 337 1031149. Tre le categorie in concorso: abitazioni (balconi e finestre); attività commerciali (vetrine); presepi.