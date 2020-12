Riomaggiore Appello del sindaco ‘Differenziate i rifiuti’

Dalla sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia riceviamo e pubblichiamo

La raccolta differenziata è la migliore alternativa allo smaltimento dei rifiuti in discarica.

Differenziare i rifiuti significa tutelare l’ambiente ma anche, per tutti noi, significa contribuire allo sviluppo del proprio Comune ed alla sostenibilità del proprio territorio, aumentare la qualità della vita creando ricchezza e benessere, attraverso il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse, e farlo, soprattutto, nel completo rispetto della natura.

Purtroppo, ancora oggi, i maggiori problemi riscontrati nella raccolta differenziata porta a porta svolta nel Comune di Riomaggiore derivano dall’errata separazione dei materiali differenziabili; questo comportamento penalizza la qualità del servizio oltre che a vanificare lo sforzo di tutti i cittadini più virtuosi.

Dobbiamo utilizzare questo tempo a disposizione, nel quale il turismo è sostanzialmente fermo, per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune, mantenendola elevata anche durante il periodo invernale.

Per questo a partire da sabato 5 dicembre, su tutto il territorio comunale, verrà avviato un periodo di controlli puntuali dei rifiuti esposti, durante il quale i sacchi non conformi (sacchi neri o sacchi trasparenti con evidente mancata differenziazione dei materiali) saranno “bollati” come non conformi e rimossi solo dopo opportuna verifica.

Si ricorda che il materiale deve essere esposto esclusivamente in sacchi trasparenti, compreso l’indifferenziato.

Questo arco temporale permetterà di svolgere i necessari controlli da parte delle autorità competenti a seguito dei quali potranno essere emesse sanzioni per errato conferimento dei rifiuti.

Per fare una buona raccolta differenziata basta solamente un po’di attenzione giornaliera. I rifiuti devono essere smaltiti, sulla base del calendario di conferimento, come segue:

· Imballaggi in plastica e metalli;

· Carta e cartone;

· Vetro;

· Rifiuto organico;

· Rifiuto residuo non riciclabile

Tutti i restanti rifiuti urbani e assimilabili possono essere conferiti presso i centri di raccolta.

Per ogni dubbio su come differenziare correttamente i rifiuti è possibile:

– scaricare gratuitamente dal sito di Acam Ambiente il “Rifiutologo”: una pratica guida utile per individuare il corretto modo di smaltimento di ogni materiale https://www.acamambiente.com/sites/default/files/allegati/pagine-istituzionali/Rifiutologo%20A5%20ACAM%20La%20Spezia%202019%20x%20sito.pdf;

– consultare l’app gratuita EcoIren per avere sempre a portata di mano tutte le informazioni sulla raccolta differenziata.

Acam Ambiente è sempre a disposizione tramite i seguenti canali:

Ø Servizio di Customer Care Acam Ambiente per informazioni, richieste e segnalazioni riferite al Servizio di Raccolta e Igiene Urbana: Numero Verde 800487711 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato dalle 8:00 alle 13:00; e-mail: acamambiente@gruppoiren.it.

Ø Sportello Ambiente: Via A. Picco, 18 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:00, sabato dalle 8:30 alle 12:30;

Ø Sito internet: www.acamambiente.com;

Ø Scaricando gratuitamente la APP EcoIren per smartphone o tablet