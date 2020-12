Recco: raccolta alimentare per Sant’Egidio

Dalla Comunità di Sant’Egidio riceviamo e pubblichiamo

Le misure di prevenzione al contagio impediranno alla Comunità di Sant’Egidio di realizzare il tradizionale pranzo di Natale presso la Chiesa dell’Annunziata di Genova.

I prodotti alimentari saranno comunque distribuiti e recapitati per consentire anche alle persone economicamente più fragili di disporre degli alimenti necessari a imbandire la tavola il giorno di Natale.

Anche a Recco verrà effettuata la raccolta dei prodotti alimentari (formaggio grana sottovuoto, olio, caffè, pasta, sughi pronti, lenticchie, panettone, frutta secca, torrone) il prossimo sabato 5 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18 (orario continuato), presso il punto vendita di Coop Liguria, in via XX Settembre, n.20.