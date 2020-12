Recco: è morto ‘Bacci’ Bacigalupo, città in lutto

Oggi è morto all’ospedale San Martino Gino “Bacci” Bacigalupo, aveva 82 anni ed era stimatissimo a Recco, come dimostra il fatto che era stato eletto in Consiglio comunale per cinque volte: dal 1985 al 2004. Era stata una guardia giurata prima di rilevare il negozio di ferramenta di San Rocco. Era stato dirigente della Dc locale, della Croce Verde, dell’Ascom e, pur essendo un genoano, della Pro Recco Calcio. Era stimato per la riconosciuta onestà, apprezzato per l’impegno e l’innata generosità. Marito e padre sempre presente, lascia nel più profondo dolore la moglie e le tre figlie. Il suo decesso ha suscitato a Recco profonda e sincera emozione.