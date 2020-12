Recco: “Bacci, una persona davvero perbene, ci mancherà” (3)

Da Luciano Port, già sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Ho appreso questa sera la triste notizia che Gino Bacigalupo purtroppo ci ha lasciato.

Ho condiviso con lui lunghi anni di militanza politica nella Democrazia Cristiana recchese e nell’amministrazione comunale cittadina.

Bacci, così tutti lo chiamavano, era una persona veramente perbene, sempre pronta ad aiutare gli altri, una persona di buon senso, moderato e sempre pronto a schierarsi nella difesa degli ultimi.

Anche nel suo lavoro non predominava mai la logica dell’interesse fine a sé stesso ma piuttosto quella di aiutare e dare un consiglio per risolvere un problema tecnico in luogo di una più vantaggiosa vendita…

Bacci ci mancherà, mancherà a tutta la Cittadinanza, alle associazioni che frequentava, alla sua comunità di San Rocco e soprattutto alla sua famiglia. Ma tutto ciò che ha fatto nella sua vita lo ricorderemo tutti sempre.