RASSEGNA STAMPA “Alberghi: nessun senso tenerli aperti”

Oggi, giovedì 3 dicembre, auguri a Saverio. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: realmente (veramente, effettivamente, in relazione a una congettura storica o a una condizione Devoto-Oli). Proverbi: “E’ meglio arrossire che patire”,

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (in edicola in ritardo) Covid economia: “Neve in Val d’aveto, ma impianti chiusi”; “Mantenere gli alberghi aperti adesso non ha senso”; “I negozi pagano a caro prezzo l’assenza di turisti”; “Trasporti pubblici saliti del 10%”. Emergenza covid: “Asl 4: 55 nuovi contagi; 109 gli ospedalizzati”; “Si aggrava il cluster in medicina a Rapallo, già 33 i contagi”; “Io medico di famiglia a Sestri, assisto a casa i pazienti”; “Gli aiuti alle famiglie in difficoltà”. Vaccini antinfluenzali: “Ora disponibili per tutti”. Natale: le iniziative: dai presepi in vetrina a Recco, alle letterine di Babbo Natale a Riva Trigoso.

Sestri Levante: piccoli musei narranti al Musel. Chiavari: 5 case svaligiate, arrestato il minore fuggito. Chiavari: sgombrato accampamento abusivo in colmata. Chiavari: arriva in Regione la protesta sui pedaggi in A-12. Chiavari: Europa Verde chiede la riapertura dellì’Aurelia alle Grazie. Chiavari: Doria, il liutaio scrittore. Carasco: entrano in negozio senza mascherina, sanzionati due ragazzi.

Rapallo: dragaggio, opera da assegnare per non perdere i finanziamenti. Rapallo: il ricorso al Tar frena la partenza dei lavori.

Camogli: riprodotta in laboratorio la patella ferruginea.

Borzonasca: a Giacopiane raffiche di vento a quasi 150 chilometri orari. Borzonasca: i segreti dell’abbazia di Borzone.