Rapallo: si parla di porto sull’inserto del Sole 24 Ore, in edicola domani

Il Porto di Rapallo sarà al centro del “Rapporto Nord Ovest” in edicola domani, venerdì 4 dicembre, con Il Sole 24 Ore in Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. L’inserto economico si focalizzerà sull’obiettivo di Davide Bizzi, “rendere il porto – recita la nota dell’ufficio stampa – un centro di incontro con servizi di alta gamma da offrire a chi tiene qui la propria barca”. Più nei dettagli: “Si concluderà a inizio dicembre, con qualche giorno di ritardo, la gara avviata per affidare i lavori. Nel complesso l’investimento, tra intervento diretto di rifacimento e realizzazione, si stima in circa 40 milioni di euro per arrivare a regime a ospitare 280 posti barca, lo stesso numero che il porto turistico aveva prima della mareggiata del 2018”. Fra le inchieste del numero di domani, anche “Fuga dalle città”. Ovvero, come il Covid spinge a scoprire i borghi dell’entroterra.