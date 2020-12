Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, costretto ancora per qualche giorno all’isolamento in casa, segur comunque ciò che avviene . Dice: “L’atmosfera natalizia è arrivata anche in Piazza Canessa. Le aiuole, infatti, sono state rinnovate con siepi e con i tradizionali ciclamini. Ringrazio il consigliere con incarico al verde urbano Maurizio Malerba e tutti gli operatori intervenuti che in questi giorni stanno lavorando per abbellire tutta la Città.