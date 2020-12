Pieve: nuova vettura a servizio della polizia urbana

Dall’ufficio stampa del Comune di Pieve Ligure riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina è stato consegnato al Comando della polizia urbana di Pieve Ligure un nuovo veicolo di servizio.

La vettura – una Fiat Panda 0.9 Twin Air Tturbo 85CV 4X4 Euro 6 – è dotata di tutti i dispositivi ottici e luminosi per permettere agli Operatori di poter intervenire in ogni situazione in condizione di sicurezza per la loro incolumità e per quella delle persone soccorse ed è stata acquistata mediante la formula del “Noleggio operativo” tramite adesione alla convenzione Consip.