Mezzanego: il ‘Nocciola Day’ col ‘misto Chiavari’

Sabato 12 dicembre, presso la Sala Consiliare di Mezzanego, sarà presentata alla stampa la 9ª edizione del Nocciola Day con particolare attenzione alla nascita della nuova Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari, il suo scopo, i suoi obiettivi di lungo periodo e l’impatto che questa iniziativa potrà avere sul territorio anche in chiave turistica.

Alla conferenza interverranno rappresentanti della Comunità Slow Food per la Valorizzazione della Nocciola Misto Chiavari delle Valli del Tigullio, del Consorzio OD Una Montagna di Accoglienza nel Parco, del Parco

dell’Aveto e dei Comuni di Mezzanego, Borzonasca, San Colombano, Ne e Chiavari, e della Camera di Commercio di Genova.

Stampa