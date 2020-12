Lavagna: il Buon Natale della Torta dei Fieschi

Dal Gruppo Storico “Sestieri di Lavagna” riceviamo e pubblichiamo

Il Covid-19 non ha fermato, a Ferragosto, la Torta dei Fieschi, la storica manifestazione di Lavagna, in provincia di Genova. La festa medievale in costume rievoca il matrimonio, avvenuto nel 1230, tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna senese Bianca de’ Bianchi, con una sontuosa sfilata in costume per le strade della città e il taglio simbolico della mastodontica torta di oltre 10 quintali che, secondo la tradizione, i due sposi avrebbero donato alla popolazione per festeggiare l’unione tra i loro due casati.

La 71ª edizione della Torta dei Fieschi, a causa della pandemia, si è svolta in una forma simbolica e ridotta e senza la maxi-torta. in piazza Marconi e al Porticato Brignardello, ai piedi della Basilica di Santo Stefano , mantenendo, però, vivo, almeno simbolicamente, il grande evento storico di cui si parlerà anche a Natale.

Quest’anno i Sestieri di Lavagna, che organizzano ogni anno la Torta dei Fieschi , hanno voluto rendere omaggio a medici ed infermieri, volontari che non si sono mai risparmiati durante tutta la fase di emergenza Coronavirus.

“La Torta dei Fieschi 2020 di Lavagna è diventata un’icona del tempo che attraversiamo”, spiega Raffaella Albino, priore dei Sestieri di Lavagna. Per questo per il ruolo della nobildonna Bianca de’ Bianchi è stata scelta Valeria Roustan, medico dell’ospedale di Lavagna e per quello di conte Massimiliano Del Rio, infermiere del 118. Entrambi gli sposi indossavano la mascherina dei Sestieri di Lavagna”.

Quattro mesi dopo, l’immagine è stata scelta dal sodalizio per inviare, gli auguri di Natale, realizzati in collaborazione con l’Istituto Giovanni Caboto di Chiavari, a tutta la comunità e agli amici della storica Torta dei Fieschi.

“Buon Natale, insieme ce la faremo. Con un grazie a tutti gli eroi che ogni giorno, in prima linea, aiutano tante persone negli ospedali. Questo Natale vogliamo stare vicini a loro, con l’immagine dello storico matrimonio diventata una foto-simbolo della lotta al Covid-19.

“La guerra non è finita, dobbiamo vincerla”.