Covid: in castigo a Natale e Capodanno; Conte porta solo carbone

Speranza minaccia, dicendo che la terza ondata è dietro l’angolo; quasi fossero gli italiani a dover assumere le decisioni per evitarla e non lui, il ministro per caso che aveva taciuto il primo allarme rimbalzato dalla Cina e a cui non sono serviti i disastri causati dalla prima ondata per evitare la seconda.

Per sventare la terza, in attesa che Conte annuncia ufficialmente il contenuto dell’ennesimo decreto tra anticipazioni, ipotesi, retromarce, sembrano emergere poche certezze: scuola in presenza solo dopo l’epifania; spostamenti vietati tra regioni dal 21 (c’è tutto il tempo per organizzarsi e farlo prima); italiani in castigo nel proprio comune il giorno di Natale, quello di Santo Stefano e Capodanno. Insomma Conte-Babbo Natale porta solo carbone.