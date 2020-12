Compagnia delle Opere: Cdo Academy, venerdì ultima tappa

Da Compagnia delle Opere Liguria riceviamo e pubblichiamo

Compagnia delle Opere Liguria, associazione di imprenditori operativa in Liguria da ormai più di vent’anni, organizza ogni anno nel Tigullio un percorso di lavoro in cinque tappe insieme agli associati del territorio: un’occasione di incontro, condivisione di esperienze, confronto e formazione. La quinta e ultima tappa si svolgerà venerdì 4 dicembre, dalle 18:30 alle 20:00, online su Zoom.

Il programma è condensato in un’ora e mezza di lavoro: la prima parte sarà dedicata alla visione in streaming di una storia di impresa, quella di Ugo Baggiarini, imprenditore associato a Cdo, presidente di Immaginazione, un’azienda specializzata in grafica e allestimento eventi, completamente ferma da febbraio a causa dell’epidemia Covid-19. Il video proposto è stato registrato a fine novembre, in occasione di un evento online di Cdo Toscana, quando Baggiarini ha raccontato con grande lucidità come ha reagito alle sfide e agli effetti negativi della pandemia. Al video seguirà un confronto fra i partecipanti guidato da un facilitatore.

Sarà presente all’appuntamento anche Benedetto Lonato, nuovo presidente Cdo Liguria, eletto in occasione dell’Assemblea generale Cdo Liguria del 26 novembre u.s.

Benedetto ha espresso il desiderio di conoscere personalmente gli associati del territorio e capire insieme a loro cosa quali sfide li attendono e che contributo si aspettano dall’associazione. “La Cdo sono tutti i soci: ogni spunto da parte loro è assolutamente vitale e prezioso per l’associazione per organizzare il lavoro dei prossimi mesi”, ha affermato.

A questo proposito, ai partecipanti sarà richiesta una riflessione sulla pianificazione dell’anno associativo 2021, sulla base delle seguenti domande: come vedi la tua impresa, studio od opera da qui a tre anni? Quali sono le sfide/cambiamenti più importanti che pensi ti attendano? Come in associazione possiamo aiutarci? Su quali temi ritieni sia utile lavorare insieme e che contributo potresti dare per essi?

Sarà presente per i saluti iniziali anche il presidente uscente Marco Carosio.

L’incontro è gratuito, previa prenotazione. Per partecipare scrivere a soci@cdoliguria.org.