Cogorno: venerdì open day del Villaggio (anche in presenza)

Venerdì 4 dicembre 2020, dalle ore 9:20 alle 13:30, si terrà (in presenza o in videoconferenza con Google Meet) l’Open Day della Formazione Professionale del Centro San Salvatore – Villaggio del Ragazzo di Cogorno.

Per visite in presenza occorre prenotare con appuntamento telefonico attraverso la segreteria della Formazione Professionale al numero 0185 375230.

Gli Open Day sono eventi organizzati per favorire il cosiddetto Orientamento in entrata; dedicati alle famiglie e in modo particolare ai ragazzi usciti dalle scuole secondarie di I° grado che vogliono toccare con mano la Formazione Professionale del Villaggio del Ragazzo.

Durante le giornate di Open Day è possibile effettuare delle visite guidate e anche personalizzate alle strutture, alle aule e soprattutto ai numerosi e ampi laboratori specifici per i ragazzi.

Dagli insegnanti e dai tutor sarà illustrata ai partecipanti l’offerta formativa completa della Formazione Professionale del Villaggio del Ragazzo.

Oltre alle date di Open Day, la disponibilità a visitare i nostri laboratori è illimitata nel tempo: è sufficiente contattare la Segreteria della Formazione Professionale e richiedere un appuntamento.