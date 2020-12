Chiavari: “E se provassimo a far riscoprire via Rivarola?”

Da Pino Lanata riceviamo e pubblichiamo

Rileggendo la premessa dell’opuscolo “mappa degli antichi portici di Chiavari” degli anni 90 a cura del Rotary Club Chiavari-Tigullio, del Soroptimist International Club del Tigullio e della Cassa di Risparmio di genova e Imperia, mi sono soffermato sulla frase “… e stimolare nei giovani l’interesse per un patrimonio culturale unico nel suo genere”.

Ho il negozio in Via Rivarola, strada antica, con portici su entrambi i lati.

Ivi si trovavano notevoli dimore, era un lussuoso centro residenziale; autorevole e imponente la presenza dei Rivarola (dopo aver surclassato i Cogorno). Nel loro palazzo venivano ricevuti ospiti illustri (anche un Imperatore); era sede del Tribunale Ecclesiastico; vi si insediò nel 1791 la Società Economica (cofondatore il Marchese Stefano Rivarola).

Era una strada viva.

Oggi è la strada più morta e più sporca del centro storico di Chiavari.

Non è la strada “dei giovani” (esclusi gli studenti della Scuola Media); non si fanno “vasche” in Via Rivarola (il vicino caruggio domina).

I motivi sono tanti e ben conosciuti: poche vetrine attraenti, diversi retrobottega, alcuni magazzini sempre chiusi, scarsa o quasi nulla illuminazione… ma tanti cani (a quattro zampe) di giorno e di notte (poveri pilastri!).

Tutti possono notare che l’unica parte non sporcata dai cani sono i bianchi (sempre meno) soffitti dei portici.

Proviamo a metterli a disposizione dei giovani artisti cosiddetti “di strada” che in giro per l’Italia e per il mondo dipingono con moderna maestria le facciate di palazzi più o meno moderni.

Un tipo di “murales” da guardare con il naso all’insù.

Non sarebbe male anche qualche provocazione in stile Bansky, re della street art.

Potrebbe essere una novità interessante.

Non credo che i proprietari possano avere qualche cosa in contrario (sarebbe un valore aggiunto) e tantomeno le varie Sovraintendenze che, nel tempo, si sono interessate solo dei resti di un edificio che era fra il civico 37 e il 45, definito di “rara e inquietante bellezza”, oggi abbastanza degradati.

Guardare i soffitti “pitturati” potrebbe essere un motivo per fare quattro passi anche in Via Rivarola e ben si sa che da cosa nasce cosa, dal deserto poco o nulla.

Il Prof. Alfredo Obertello nel suo “Chiavari l’altr’ieri” scriveva:

… se eri allo scoperto e ti pigliava sole o acqua viva, d’un piede eri sotto i portici, sotto l’ombrello permanente di Chiavari aperto a tutti… il mondo è grande, ma Chiavari è più grande, così piccola, del mondo”.

Riportiamo Via Rivarola a Chiavari e nel mondo, sotto un ombrello colorato.

Ps.: sotto i portici di Via Rivarola, durante il Carnevale del 1600, avvenne un memorabile agguato perpetrato dai Rivarola ai danni della famiglia Vaccaro loro avversaria; nello scontro rimase ucciso il Capitano Geronimo Vaccaro. Forse per questo ancora oggi è una strada “morta”?