Chiavari: arrivata al Baliatico una maxi-donazione del Rotary

Dall’Istituto Baliatico, a firma del presidente Giovanni Dallorso, riceviamo e pubblichiamo

Oggi è stata effettuata la prima parte della fornitura di alimenti donata

dal Rotary Club Chiavari-Tigullio e destinata alle famiglie assistite

dall’Istituto. Si tratta di una dotazione molto significativa, consegnata

dal Gruppo Gianni Ameri, di circa 1500 kg. di prodotti quali farina,

zucchero, pasta, olio, riso, biscotti, tonno e scatolame.

L’Istituto provvederà così alla consegna di circa 17 kg. di spesa ad ogni

famiglia seguita, in occasione della distribuzione natalizia nelle prossime

settimane. A tale dotazione sempre il Rotary ha aggiunto un gioco per ogni

bambino assistito, confezionato dalle volontarie dell’Istituto in simpatici

sacchi natalizi. Anche se non si potrà organizzare l’abituale festa di

Natale insieme agli ospiti della Casa di Riposo Torriglia, l’augurio è in

ogni caso di permettere a tutti i piccolini e alle loro famiglie di

trascorrere un sereno Natale.

Il momento è di grave difficoltà per molte famiglie e l’Istituto per il

Baliatico, insieme alle altre associazioni del territorio, cerca di essere a

fianco di chi si trova nel bisogno.

Nell’impossibilità di effettuare la tradizionale Pesca di Beneficenza,

l’Istituto chiede a tutti gli amici e sostenitori di ricordarsi dei tanti

piccolini a cui negli anni è stato donato un sorriso, sostenendo l’acquisto

di omogeneizzati e latte in polvere, direttamente o con una donazione sul

conto Banco BPM IBAN IT07F0503431950000000328700.