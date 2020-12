Camogli: covid, 7 persone guarite; i positivi restano 3

da Facebook Comune di Camogli

I dati ricevuti oggi da Asl3 non riportano nuovi casi di positività al Covid-19, mentre risultano 7 persone guarite. I residenti positivi sono quindi attualmente 3 (di cui uno ricoverato).

Il Comune di Camogli ha emanato un bando per contributi destinati all’acquisto di dispositivi informatici per favorire la didattica a distanza rivolto alle famiglie residenti a Camogli con figli che frequentano la scuola superiore di secondo grado.

La domanda deve essere presentata entro le ore 12 del 15 dicembre 2020.

Il bando, la modulistica e tutte le informazioni necessarie si possono scaricare dal sito internet del Comune o reperire nell’atrio del Comune in apposito spazio da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

C’è invece tempo fino al 7 dicembre per presentare la domanda per esenzione/ riduzione servizi scolastici anno scolastico 2020/2021. I moduli possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Camogli oppure ritirati presso l’ufficio pubblica istruzione che riceve su appuntamento. In caso di difficoltà economica non dimostrabile dall’attestazione Isee ma dipendente dall’emergenza covid-19 ci si può rivolgere ai servizi sociali.

Vi auguro una buona serata con l’immagine del palazzo comunale illuminato dal tricolore in occasione delle festività natalizie.