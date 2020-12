Dopo l’arrivo ed il posizionamento degli abeti in piazza Schiaffino, piazza Colombo, nei giardini di Via Castagneto Seià, in piazza Gaggini a Ruta e sul piazzale di San Rocco, a Camogli in attesa dell’arrivo delle luminarie, si procede all’allestimento natalizio realizzato da Letizia Tassisto di “La mimosa creazioni” di Sori. Nelle foto piazza Schiaffino e il gazebo che sarà decorato.