Varese Ligure: ricorso al Tar per il nuovo impianto eolico

di Guido Ghersi

L’associazione “V.a.s” (Verdi, Ambiente e Società), ha presentato ricorso al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Liguria contro la Provincia della Spezia per la costruzione di un impianto eolico sul Monte Scassella, a circa un chilometro dal Passo della Cappelletta, nel territorio del Comune di Varese Ligure, in Alta Val di Vara.

L’associazione ambientalista ha puntato il dito contro le presunte violazioni dell’iter amministrativo, l’esclusione della V.i.a. (Valutazione di Impatto Ambientale), la violazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico e di quelle per l’attuazione del “Piano di assetto idrogeologico”, l’innosservanza del Testo Unico dell’Ambiente, della legge regionale n°29/2017 sul consumo del suolo e del Codice dei Beni Culturali ed Ambientali, oltre ad una istanza di indennizzo danni. Ovviamente la Provincia della Spezia, guidata dal presidente Pierluigi Peracchini, ha deciso di costituirsi in giudizio.