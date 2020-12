Sestri in vantaggio nel derby con Chiavari sul depuratore

Il Secolo riferisce che ieri dalla conferenza dei servizi è giunto il primo sì, sia pur parziale per l’assenza di alcuni membri, sul progetto del depuratore della Val Petronio in località Ramaia di Santa Margherita di Fossa Lupara a Sestri Levante. Depuratore da 43.000.000 per 70.000 utenti. Previsione di gara d’appalto e inizio lavori nel 2021.

A fine 2016 – gennaio 2017, la decisione di dire no ad un depuratore unico che servisse Sestri Levante e Chiavari con i loro entroterra. Sono passati quattro anni e nell’ipotetico derby tra Sestri Levante e Chiavari per chi arriva primo all’inaugurazione dell’impianto, Sestri Levante è decisamente in testa.