Sestri: come un ‘barattolo’ può aiutare a soccorrere un anziano

È stato avviato il progetto “Barattolo della solidarietà”, creato a livello nazionale dal Lions club e portato avanti anche dal Comune di Sestri Levante, per il tramite dei Servizi Sociali, e dalla Cooperativa Il sentiero di Arianna. Uno strumento davvero semplice ma potenzialmente molto utile per chi vive solo ed è seguito dai Servizi Sociali: si tratta di un barattolo, posizionato all’interno del domicilio della persona assistita, contenente una scheda con tutte le informazioni di base utili ai soccorritori in caso di emergenza, come l’elenco delle medicine da assumere, le persone da contattare in caso di necessità e altre notizie che possono semplificare una parte dell’assistenza. Chiunque andrà al domicilio dell’assistito troverà il logo Lions sul battente interno della porta e sarà quindi avvisato della presenza del barattolo, riposto in luogo sicuro: il frigorifero è sembrato essere il luogo migliore dove conservarlo.

Sono 21 i partecipanti al progetto: la valutazione dei potenziali beneficiari è stata fatta delle assistenti sociali, dando priorità agli utenti più anziani dell’assistenza domiciliare soli o con una rete familiare poco presente (19 in tutto) ma includendo anche alcuni adulti con le medesime caratteristiche. Gli operatori dell’assistenza domiciliare hanno quindi provveduto alla consegna dei barattoli, compilando insieme agli assistiti la scheda con le informazioni anagrafiche; le informazioni sulla salute e sui medicinali da assumere sono invece compilate a cura dei medici di famiglia.

Così Lucia Pinasco, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Sestri Levante: “Un progetto semplice ma molto intelligente che può rivelarsi determinante nell’assistenza a favore di persone fragili e sole. Colgo l’occasione per ringraziare il Lions Club di Sestri Levante, sempre attivo e attento ai bisogni del nostro territorio ma anche il Consorzio Tassano Servizi Territoriali che nelle figure delle Assistenti Sociali Laura Capaci e Michela Porro hanno curato la compilazione della documentazione necessaria e la distribuzione dei barattoli”.

Dichiara Paola Vigliano, del Lions club: “Il Lions Club Sestri Levante è da sempre vicino alle necessità della città, soprattutto cercando di stare vicino ai più deboli. A volte ci vuole poco per poter essere vicino alla gente e permettere agli assistenti di dedicare loro più tempo. Per i Lions il concetto di servizio è alla base di ogni azione, tanto che il motto è ‘We Serve’”.