‘Santa’: “No all’indebolimento del piccolo commercio”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Siamo a ribadire, alla luce dell’apertura del nuovo supermercato Coop a Santa Margherita Ligure la contrarietà del Meetup Cinque Stelle a qualsiasi forma di commercio che indebolisce il piccolo negoziante. Il Movimento cinque stelle è sempre stato contrario alla globalizzazione, alla mondializzazione e al consumismo che vede la dignità della persona annullarsi tra gli scaffali di un supermercato.

La grande distribuzione sta annullando la dignità del consumatore e distrugge il piccolo commercio.

Auspichiamo regole in merito al commercio e alla tutela delle attività presenti in città a partire dalla sospensione della Tari per un anno a tutte le attività commerciali e associative.

Non vedevamo la necessità di una nuova Coop alla luce della presenza di altri 8 supermercati ma sarebbe stato meglio che in quell’area venisse organizzata un’area verde e parco giochi per la riqualificazione della zona.