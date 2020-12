‘Santa’ e Portofino: “Alberghi, aprire a Natale sarà una vera e propria sfida”

Da Antonio Moro riceviamo e pubblichiamo

In previsione delle novità che verranno introdotte in vista di fine anno dal Governo, che riguarderanno anche il comparto turistico e alberghiero, abbiamo raccolto le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione albergatori di Santa Margherita e Portofino, Giuseppe Pastine.

Presidente, in caso di apertura per le festività natalizie gli albergatori di Santa Margherita e Portofino sarebbero pronti ad affrontare questo nuovo scenario?

In caso di apertura durante il periodo natalizio alcuni albergatori saranno pronti sicuramente ad accettare questa nuova sfida, che comunque sarà difficile perché ci mette davanti a tante insicurezze. Infatti non si capisce ancora quali sono le possibilità e soprattutto i tempi sono davvero ristretti: probabilmente si avrà un’idea più precisa di quello che si potrà fare intorno al 15 dicembre. Chiaramente un albergo non alza la saracinesca ed è pronto: ci vuole una programmazione generale, degli investimenti e delle assunzione. Detto questo, credo che senza dubbio alcuni di noi saranno pronti ad accettare questa sfida pur con mille insicurezze.

A suo avviso le decisioni prese dal Governo sono andate incontro alle vostre aspettative?

Ritengo che questa situazione sia difficile anche per chi governa, quindi non starei a fare questioni di lana caprina sulle decisioni prese. Sicuramente qualche cosa ci ha aiutato, ma purtroppo gli aiuti concessi sono sempre limitati e sono briciole rispetto a quello che abbiamo perso in questi mesi e purtroppo quello che andremo a perdere nei mesi futuri. In ogni caso, su alcune cose sicuramente il Governo è riuscito a soddisfare qualche aspettativa ma siamo lontani dall’aver risolto i problemi che devono affrontare le imprese in questa crisi, che ha colpito duramente il comparto turistico e alberghiero.

Gli enti più vicini al territorio come Regione e Comune potevano fare di più?

Tra gli enti a noi vicini c’è stata soprattutto la Regione, in particolare il Presidente Giovanni Toti credo che si sia preso una grossa responsabilità in quanto si è battuto per un’apertura veloce delle nostre attività. Di questo bisogna dargliene atto in quanto è stato molto presente. Adesso abbiamo dovuto subire questa seconda chiusura e vedremo quello che si prospetterà; ovviamente cercando di non perdere queste festività natalizie che sono un serbatoio importante per affrontare l’inverno, che quest’anno ancora di più sarà un periodo troppo lungo e incerto. Riguardo al Comune le aspettative erano poche e credo che in questo caso abbia potuto fare solo la parte dello spettatore.