A Santa Margherita Ligure, i Carabinieri della locale Stazione, al termine degli accertamenti, supportati anche dalla visione del sistema di video sorveglianza, deferivano in stato di libertà per “danneggiamento aggravato in concorso” 4 persone di età compresa tra 25 e 31 anni, tutti con pregiudizi di polizia. I predetti, sono stati ritenuti responsabili di aver danneggiato nei mesi scorsi, due autovetture regolarmente parcheggiate, riversando sulla carrozzeria il contenuto di un estintore.