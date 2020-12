S. Stefano d’Aveto: “Piste da sci, ci sono le condizioni per aprire in sicurezza”

Da Domenico Cianci, consigliere regionale, riceviamo e pubblichiamo

“L’intervento televisivo del consigliere regionale Ferruccio Sansa, secondo cui in Liguria non esistono impianti sciistici, è un affronto che non può essere accettato. Una dichiarazione che dimostra la scarsa conoscenza del territorio per cui si era candidato presidente – per fortuna senza essere premiato – e che soprattutto ferisce i tanti operatori economici che grazie a quegli impianti vivono, mantengono le loro famiglie, creano occupazione, offrono servizi turistici, evitano l’abbandono dell’entroterra.



L’accanimento del Governo verso queste attività è assurdo e non stupisce quindi che Sansa neghi la presenza di Monesi e Santo Stefano d’Aveto nella nostra regione.



In particolare a Santo Stefano d’Aveto ci sono tutte le condizioni per tutelare la salute delle persone senza affossare l’economia e la produttività di un territorio che da anni si sta impegnando per garantire un ambiente familiare agli ospiti e destagionalizzare l’offerta turistica della Liguria.



Bastano semplici regole di buonsenso che mi permetto di suggerire: sciovia e tapis roulant per caratteristiche proprie sono già adoperate in maniera individuale, mentre le due seggiovie biposto ad aggancio potrebbero essere utilizzate in tandem solamente se trasportano i cosiddetti “congiunti”, diversamente potrebbero accogliere un solo sciatore per seduta; l’accesso agli impianti andrebbe riservato a residenti, proprietari di seconde case e ospiti degli hotel, anche in questi ultimi due casi solo se residenti in Liguria.

La situazione sarebbe così totalmente gestibile e sicura a livello sanitario consentendo allo stesso tempo una boccata d’ossigeno agli operatori economici della Val d’Aveto che ci sono e meritano di guardare al futuro con ottimismo.”