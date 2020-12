Recco: le leccornie del golfo Paradiso protagoniste di ZenAsporto

Dall’ufficio stampa del Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio riceviamo e pubblichiamo

Risultato di una bella sinergia scaturita da contatti telefonici con Matteo Losio del Bruxaboschi di San Desiderio presidente Associazione Ristoranti FEPAG Confcommercio Genova e Marco Visciola chef del ristorante Il Marin di Eataly in Porto Antico, il Consorzio della Focaccia di Recco ha predisposto per ZenAsporto, iniziativa di food delivery pensata e organizzata da ragazzi genovesi a supporto delle aziende colpite dalla crisi economica della pandemia COVID-19, il menù che andrà in consegna a Genova sabato 5 dicembre.

La cosa funzione così: ogni settimana viene pubblicizzata una “BOX” contenente un menù di 4 piatti tipo antipasto-primo-secondo-dolce (uno per ogni ristorante/esercente) che possono essere prenotati fino al venerdì. Quindi a Recco sabato pomeriggio tutte le portate del menù opportunamente confezionate confluiranno in un unico luogo dove verranno caricate in un mezzo apposito per il trasporto e consegnate a Genova nel luogo che ZenAsporto comunicherà. Da qui partiranno le consegne a casa dei genovesi.

La ‘Box Golfo Paradiso’, così ideata e denominata da ZenAsporto per questa settimana,

firmata dal Consorzio della Focaccia di Recco, è di una golosità unica:

La Farinata dei forni a legna della Trattoria Edobar di Sori

La Focaccia col formaggio di Recco IGP e la “pizzata” del Panificio Moltedo G. B. di Recco

La Friggitoria di O Vittorio del Ristorante Da O Vittorio di Recco: stecco fritto nell’Ostia; barbagiuai di zucca; carciofi fritti, acciughe ripiene alla Vittorio, panissetta e latte dolce fritto.

I Camogliesi della Focacceria Pasticceria Revello di Camogli

Gli originali “Camogliesi”, dolci di alta pasticceria, al Rhum, gianduia, caffè, amaretto e al pistacchio.

E Genova sabato prossimo sarà così virtualmente inondata dal profumo della Focaccia di Recco IGP,

ma prenotando non sarà più solo virtuale …

Info e prenotazioni entro venerdì 4 dicembre ore 17,00 cell. 334 233 4621 mail: box@zenasporto.it