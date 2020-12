RASSEGNA STAMPA. Ieri 66 nuovi contagiati, 122 i ricoverati

Oggi, mercoledì 2 dicembre, auguri a Bibiana. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: ebbene (denota risoluzione e anche conclusione o concessione; usato anche in espressioni interrogative. Proverbi: “Se piove per santa Bibiana, piove per quaranta giorni e una settimana”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: “La situazione al’Asl 4 è di 66 nuovi contagi, 122 i ricoverati (110 a Sestri, 10 a Rapallo e 2 a Lavagna (Commento. Il quotidiano dà sempre meno spazio ai numeri relativi alle persone positive, ma i numeri rimangono sempre alti nonostante il Natale e le strenne); “Messa di mezzanotte, per i parroci l’importante è in presenza”; “Nuovo cluster in medicina a Rapallo”; “Asl 4, tamponi rapidi con i medici di famiglia, operative tutte le sedi”; “Recco, morto ex bidello, aveva 44 anni”; “Agenzie di viaggio a ‘Santa’, proviamo a reinventarci”.

Sestri Levante: arriva il primo sì al progetto finale per il depuratore. Lavagna: diga Perfigli, si pensa a un ricorso all’Unione europea. Lavagna: il Tar dà ragione ai bagni marini. Chiavari: sosta gratuita nei posteggi blu anche nei festivi. Chiavari: dormitorio attivo con sei posti. Chiavari: donna truffata online. Chiavari: scuola Sampierdicanne, lavori per 1,7 milioni di euro. Chiavari: verde, giochi e telecamere sulla spiaggia delle dune.

Rapallo: attacco alla giunta su facebook, il sindaco querela. Rapallo: colletta alimentare, card sostituisce l’acquisto. Santa Margherita Ligure cerca sponsor per restaurare nove monumenti. Santa Margherita Ligure: c’è l’accordo tra gestore e compagnia.

Borzonasca: manca una firma per i lavori sulla 586. Val D’Aveto: da ieri la prima neve. Alta via dei Monti liguri con una nuova ricettività.