Rapallo: Sef, inaugurazione del nuovo ufficio con show-room a Genova

Da Leo Bozzo, amministratore unico Centro Servizi S.e.f. srl, riceviamo e pubblichiamo

Tutto è pronto per il lancio del nostro nuovo recapito nel capoluogo di Regione e precisamente nella prestigiosa Sede di Corte Lambruschini – Piazza Borgo Pila 29, Genova.

Il nostro Team aspetta tutti coloro che vorranno scoprire questa nostra nuova location nelle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 dicembre in modalità open-day dalle ore 09.00 alle ore 19.00.

Abbiamo allestito la nostra inconfondibile reception caratterizzata dalla inconfondibile parete arancione e da un bancone argenteo in marmo; un moderno ufficio completa l’ingresso e la luminosa sala di attesa. Passata la prima porta a vetro, si accede al plurivetrinato show-room di oltre 110 mq.: al suo interno il nostro visitatore scoprirà tutto il mondo di SEF, cioè una prima sezione dedicata alla comunicazione ed alle nostre consulenze, una zona improntata a far conoscere tutti i nostri macchinari da produzione ed i relativi materiali cartacei ovvero supporti per la stampa digitale, una apposita ed ampia esposizione di abbigliamento nelle declinazioni del personalizzato e del professionale, ed una area per la presentazione di gadget, oggetti, e premiazioni; il tour virtuale si chiude attraversando l’ultima porta di vetro attraverso la quale si accede ad una ampia ed elegante sala riunioni.

“Dopo oramai 16 anni di operatività, abbiamo scelto di investire su un immobile prestigioso attraverso il quale poter meglio proporre tutti i nostri prodotti e servizi alle molteplici realtà aziendali, professionali ed istituzionali del bacino genovese ! – dichiara il dottor Leo Bozzo, Amministratore Unico della Centro Servizi S.E.F. srl – Devo ringraziare per l’impegno che hanno profuso nella concreta realizzazione di questo nuovo Ufficio con Show-room tutti i nostri Consulenti e Fornitori: in 2 mesi abbiamo realizzato un grande progetto. La visione strategica della mia Famiglia e l’assistenza preziosa del mio Staff sono stati gli elementi che hanno portato realmente a questa grande occasione per il futuro della nostra Azienda”.

Non potendo ad oggi organizzare un grande evento di inaugurazione, accoglieremo tutti coloro che vorranno venire a visitare il nostro nuovo Ufficio con show-room consigliando di prenotare un appuntamento in modo da poter dedicare il giusto tempo ad ognuno in totale sicurezza:

– Mail: info@centroservizisef.it

– Tel.: 0185-234774.