Rapallo: liquidazione dei contributi per evitare licenziamenti

L’amministrazione comunale di Rapallo sta liquidando gli importi agli operatori economici del turismo per il pagamento dei salari dei dipendenti. L’erogazione delle sovvenzioni, decisa dalla giunta comunale, era finalizzata a proteggere l’occupazione ed evitare quindi i licenziamenti durante la pandemia.

Il totale dei pagamenti ammonta a complessivi euro 18.893.

L’aiuto riconosciuto equivale a un valore fisso mensile di 700 euro e comunque non superiore all’80% della retribuzione

mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

“Le imprese beneficiarie devono presentare la richiesta di erogazione unitamente alla copia del cedolino relativo al dipendente col beneficio della sovvenzione di cui al presente bando, regolarmente quietanzato e/o di copia dei versamenti dei contributi, o altra documentazione equipollente.

E’ fatto obbligo alle imprese di utilizzare e comunicare, per assicurare un’adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario per l’accreditamento del contributo concesso”

La determina a firma del dirigente, dottor Antonio Manfredi, è pubblicata integralmente all’albo pretorio online del Comune.